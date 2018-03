A guerra na Síria entrou nesta quinta-feira no oitavo ano. No seu caminho, deixou de ser uma só guerra, passou a ser várias – com muitos protagonistas: grupos anti-Bashar al-Assad, jihadistas e outros radicais islâmicos; com muitos países envolvidos: os Estados Unidos, a Rússia, o Irão, a Turquia. Os números não são oficiais, as Nações Unidas deixaram de apresentar uma contabilidade dos mortos. A televisão pan-árabe Al Jazira, juntando informações, chegou aos 465 mil mortos e milhões de deslocados.