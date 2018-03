Era suposto ser uma travessia mais segura para milhares de estudantes da Florida International University, mas não durou nem uma semana. O tabuleiro pré-fabricado com 950 toneladas de uma ponte pedonal colocada no sábado por cima de um troço muito movimentado da U.S. Highway 41, no sul da Florida, colapsou nesta quinta-feira, cinco dias depois de ter sido colocado no sítio.

Pelo menos oito carros ficaram presos sob os escombros e, cerca de três horas depois do acidente, ainda não se sabia quantas pessoas terão sido colhidas mortalmente pelo betão. Um dos senadores daquele estado foi o primeiro a referir-se ao número de vítimas mortais – "de seis a dez mortos", disse Bill Nelson – mas enquanto as autoridades não puderem mover o que resta do tabuleiro, ou inspeccionar toda a área que ficou soterrada pelos escombros não pode haver certezas sobre a dimensão da tragédia.