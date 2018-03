A Sonae “está actualmente a analisar a possibilidade de listar [cotar em bolsa] um portefólio de retalho, no qual a Sonae SGPS irá manter a participação maioritária”, avançou a empresa no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliária (CMVM) sobre os resultados de 2017. O maior negócio no retalho é a Sonae MC, que detém a distribuição, através da Modelo Continente e outras marcas, e que já esteve cotada, tendo saído de bolsa em Setembro de 2006.

PUB

A empresa adianta, no entanto, que, “nesta fase, não foi tomada qualquer decisão formal e detalhes adicionais serão fornecidos no devido tempo”.

No comunicado, a Sonae adianta que “irá continuar a implementar a sua estratégia, baseada em três pilares e ao mesmo tempo irá proporcionar a autonomia necessária a cada negócio no sentido de os tornar mais ágeis e criando assim mais valor para os accionistas”.

PUB

E adianta que, “como parte da estratégia da Sonae SGPS de proporcionar maior autonomia e foco às empresas do seu portefólio, o Conselho de Administração está actualmente a analisar a possibilidade de listar um portefólio de retalho, no qual a Sonae SGPS irá manter a participação maioritária. Nesta fase, não foi tomada qualquer decisão formal e detalhes adicionais serão fornecidos no devido tempo”.

A Sonae SGPS está cotada em bolsa.

PUB