O volume de negócios consolidado da Sonae aumentou 7,1%, para 5710 milhões de euros, “com todos os negócios a crescer”, avança a empresa em comunicado ao mercado financeiro.

A rentabilidade cresceu 6,9% (EBITDA subjacente), para 336 milhões de euros, e o resultado líquido atingiu 166 milhões de euros, não sendo directamente comparável com o do ano anterior devido ao efeito dos resultados não recorrentes. Em 2016, a Sonae (proprietária do PÚBLICO) apresentou lucros de 215 milhões de euros. A queda é explicada, entre outros factores, pela alteração do método de consolidação da Nos e a venda de acções da MDS (seguros).

Em face dos resultados, a proposta do Conselho de Administração propõe um crescimento de 5% no dividendo face ao exercício anterior, para 0,042 euros por acção, o que representa a distribuição de 64% do resultado directo atribuído aos accionistas.

Continuando a estratégia dos últimos anos, a empresa liderada por Paulo de Azevedo diminuiu a dívida líquida em 103 milhões de euros face ao período homólogo.

No retalho, o maior negócio do grupo, o volume de negócios aumentou 6,8% para 5,6 mil milhões de euros, com o negócio de base alimentar a crescer 5,4% e a Worten, que ultrapassou mil milhões de euros de facturação, a registar um crescimento anual superior a 10%.

As vendas nas plataformas online situaram-se, pela primeira vez, acima de 100 milhões de euros.

No comentário aos resultados, Ângelo Paupério, co-CEO da Sonae, destaca que “2017 foi um ano bom para os negócios da Sonae, que continuaram a crescer a bom ritmo e progrediram significativamente no desenvolvimento da sua estratégia”. “Também a nível global evoluímos na construção de um portefólio de negócios mais autónomos, focados e flexíveis, preparados para actuar no mercado com elevados padrões de governação corporativa, nomeadamente como empresas cotadas ou integrando parcerias estratégicas”, adianta ainda.

