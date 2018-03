Um défice em 2017 abaixo do antecipado até agora pelo Governo, uma nova redução para 0,7% este ano e a obtenção de um excedente orçamental inédito já a partir de 2020. O Conselho das Finanças Públicas (CFP) está, perante uma conjuntura económica melhor do que o previsto, mais optimista do que nunca em relação aos resultados orçamentais que podem vir a ser atingidos pelo país. Ainda assim, alerta que não se pode fazer como no passado e, perante maiores facilidade, pensar que há muito espaço para aumentar as despesas.

Nas projecções para a economia e finanças públicas dos próximos cinco anos apresentadas esta quinta-feira, a entidade presidida por Teodora Cardoso aponta para um cenário em que um crescimento sustentável da economia contribui, a par com a manutenção de uma política de contenção da despesa pública, para a continuação da melhoria do saldo orçamental e para a redução progressiva e dentro das regras europeias da dívida pública.

O CFP começa mesmo por estimar para o ano passado um défice de 1% (sem contar com o eventual efeito CGD), um valor mais favorável do que os 1,4% previstos no OE e que os 1,2% que têm vindo a ser indicados pelo ministro das Finanças e pelo primeiro-ministro mais recentemente. O Conselho aponta ainda para que a dívida tenha ficado nos 125,6%.

Depois, para este ano, projecta uma continuação da tendência decrescente, com o défice a baixar para 0,7%, prolongando um percurso que poderá resultar num saldo positivo já em 2020. Para 2022, o CFP prevê uma dívida pública de 106% e um saldo estrutural que cumpre o objectivo de médio prazo estabelecido pelas regras europeias.

Na conferência de imprensa de apresentação do relatório, Teodora Cardoso reconheceu o facto de as suas previsões serem agora muito mais optimistas do que no passado. "Apontamos para uma evolução muito favorável do saldo orçamental, que há pouco tempo consideraríamos impossível", disse.

Entre os factores por trás deste cenário mais positivo a nível orçamental está o facto de o CFP ter assistido em 2017 a um crescimento que, pelo facto de não estar só baseado na procura interna, pode agora ser considerado mais sustentado. A previsão de crescimento para este ano é de 2,2% (a mesma do Governo), um abrandamento que se deve essencialmente à evolução esperada para a conjuntura internacional. Esse ritmo de crescimento deverá continuar a permitir que se sintam no orçamento os efeitos positivos do aumento da receita e da diminuição das prestações sociais.

Para além disso, contudo, o CFP incorpora nas suas projecções a continuação da "vontade política de controlar as despesas e o défice" para além de assumir o efeito da aplicação pelo Governo da regra de contenção das entradas nas funções públicas e da substituição de funcionários públicos com salários mais altos por funcionários com salários mais baixos. As previsões apontam para uma redução significativa do peso das despesas com pessoal no PIB, que passam de 11% em 2017 para 10,7% em 2018 e 10,4% em 2019. Teodora Cardoso defendeu que é preciso aproveitar estas tendências positivas para "ter uma política de recrutamento e de carreiras diferente da que existiu no passado".

A par do maior optimismo, contudo, surgiram vários alertas. Os responsáveis do Conselho temem essencialmente aquilo a que classificam "riscos políticos", isto é, que perante a melhoria da conjuntura se adoptem políticas menos prudentes. "É necessário desviar para os problemas de fundo o esforço e a determinação habitualmente aplicados na solução de crises de curto prazo", diz o relatório.

Teodora Cardoso, por seu lado, avisa: "Em Portugal, quando as coisas correm bem, e a Comissão Europeia está satisfeita, começamos a pensar que temos muito espaço para aumentar a despesa. Temos algum espaço, mas não muito".

A presidente do CFP destacou em particular os desafios que enfrentam dois sectores: o da saúde e o das pensões, que se têm de preparar para os efeitos do envelhecimento da população. No caso da Saúde, Teodora Cardos fala da "má gestão crónica" que resulta da sub-orçamentação do sector "que existe desde que existe o SNS".

"Mais malabarismos contabilísticos não servem de nada. Sector tem de ser bem gerido, esta forma de sub-orçamentação só serviu para gerir mal a saúde. Isto tem de terminar e este momento em que estamos a contar com mais espaço orçamental é o momento para fazer isso", disse.

