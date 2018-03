O grupo Altice anunciou nesta quinta-feira que vai vender 13 mil torres de comunicações em França e em Portugal, três mil no mercado português durante a primeira metade de 2018.

PUB

As torres de comunicações francesas e portuguesas são "o maior portefólio" disponível para venda no mercado na Europa, refere o grupo de Patrick Drahi no comunicado dos resultados da actividade da multinacional em 2017. O processo "está em andamento" e trata-se de cerca de dez mil torres em França e três mil em Portugal, tendo como meta que a alienação esteja concluída no primeiro semestre deste ano.

A 9 de Janeiro, o presidente executivo da Altice Europe, Dennis Okhuijsen, tinha admitido, numa conferência telefónica com jornalistas, vender o portefólio de torres de comunicações em Portugal, por não ser um activo estratégico para o grupo, salientando na altura que o assunto estava sob análise.

PUB

"Após vários anos de aquisições, 2017 foi o de integração e execução, com um foco em tornar a experiência dos nossos clientes melhor", afirmou o presidente do Conselho da Altice N.V., Dexter Goei, citado no comunicado. O mesmo responsável destacou que a Altice "tomou medidas importantes para simplificar o grupo e separar o negócio" na Europa e nos Estados Unidos com "estratégias distintas".

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A Altice Europa "tem oportunidades tremendas ao cumprir as nossas aspirações operacionais, lideradas pela nova administração liderada pelo fundador da Altice Patrick Drahi", prosseguiu Dexter Goei. "No cerne da nossa estratégia está a inversão operacional e financeira em França e Portugal", acrescentou.

Para este ano, o grupo espera alcançar um free cash flow (fluxo de dinheiro operacional menos as despesas de capital) entre 2400 e 2600 milhões de euros, excluindo o segmento de televisão da Altice.

As receitas consolidadas da Altice Europa recuaram 0,4% em 2017 face a 2016, para 14.719 milhões de euros, com o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) ajustado a ficar praticamente ao mesmo nível – 5785 milhões de euros.

PUB