Projectando os apurados para os quartos-de-final da Liga Europa tendo em conta os resultados da primeira mão dos “oitavos”, o lote de oito equipas seria composto por: Dínamo de Kiev, RB Leipzig, Atlético Madrid, Lyon, Marselha, Red Bull Salzburgo, Arsenal e Sporting. Com estes possíveis apurados, o nível competitivo vai subir bastante na próxima ronda da segunda prova de clubes da UEFA, e o Sporting, como único representante português ainda nas competições europeias, quer provar que a sua cotação internacional está a subir. O próximo argumento que os “leões” têm de apresentar é nesta quinta-feira no relvado irregular do estádio do Viktoria Plzen, com a confirmação da vantagem de 2-0 conquistada em Alvalade há uma semana.

Passar aos quartos-de-final da Liga Europa será o melhor que o Sporting fará desde 2011-12, época em que só parou nas meias-finais frente ao Athletic Bilbau. E para Jorge Jesus (que também é o único treinador português ainda em prova na Europa) também será um regresso a território familiar, ele que ainda não tinha chegado tão longe na Europa desde que chegou ao Sporting, mas que já tem duas finais perdidas na Liga Europa nos tempos em que treinou o Benfica. E Jesus também atinge um número redondo na competição: este jogo em Plzen será o seu 50.º.

“Quando se chega aos quartos-de-final e às meias-finais [da Liga Europa], já é nível de Champions. Em Portugal precisamos de pontos para o ranking e o Sporting precisa de ser um clube conhecido na Europa. Só o consegue chegando o mais longe possível”, sustenta o treinador “leonino”, que também quer dar continuidade ao seu próprio historial na prova: “E se eu sou conhecido no mundo, não é pelos títulos que ganhei em Portugal, mas por ter chegado às meias-finais e a duas finais. Ganhar é sempre importante.”

Numa das fases mais intensas da época, três dias depois da viagem a Chaves e três dias antes da recepção ao Rio Ave, o Sporting enfrenta esta segunda mão sem grande tempo de preparação e com muitas baixas. Coates e William estão castigados por terem visto amarelo no primeiro jogo, Podence, Doumbia, Rafael Leão e Bruno César estão lesionados. Ou seja, Jesus vai ter de reorganizar bastante o seu “onze” base, aproveitando o regresso de André Pinto para o promover a titular no centro da defesa, com Battaglia a ser o mais forte candidato a fazer de William no meio-campo. Piccini, um lesionado de longa duração, talvez jogue, mais não há certezas.

Os dois golos de Montero há uma semana dão uma boa folga aos “leões” frente aos líderes do campeonato checo, mas Jesus acredita que a tarefa do Sporting em Plzen não vai ser fácil. "Vamos ter mais dificuldades do que em Lisboa. Pareceu que foi fácil, mas foi com qualidade. O Plzen tem dez internacionais checos, tem dois pontas-de-lança da selecção que são agressivos no jogo aéreo e o campo não estar em condições não é problema para esse estilo de jogo directo. Temos de nos adaptar. Vai ser um jogo agressivo, com contacto e temos de ter um núcleo central forte", garantiu.

Mesmo com a folga do triunfo no primeiro jogo, Jesus quer ver o Sporting a atacar na República Checa: "Vamos tentar arranjar condições para marcar golos. Não vamos para o jogo a defender os dois golos, vamos competir como se começasse agora o primeiro jogo e ainda estivesse 0-0."

