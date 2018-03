O Sporting segue em frente na Liga Europa e será um dois oitos emblemas a marcar presença no sorteio dos quartos-de-final da competição europeia que se vai realizar a partir do meio-dia desta sexta-feira, na Suíça. A equipa sportinguista foi para a República Checa com dois golos de vantagem, permitiu que os checos empatassem a eliminatória e só no prolongamento marcou o golo salvador, perdendo por 2-1 em Plzen, mas seguindo em frente com um agregado de 3-2.

Bakos, aos 6' e 65', colocou o Viktoria Plzen igualado ao Sporting nos oitavos-de-final da Liga Europa, depois de um jogo em que os "leões" nunca estiveram confortáveis, embora também não tivessem passado por grandes dificuldades.

A equipa "leonina", que esteve longe de realizar uma boa exibição, conseguiu, mesmo assim, acertar uma vez no poste da baliza checa e falhar pelo menos duas ocasiões soberanas de golo (primeiro por intermédio de Bryan Ruiz e depois por Acuña, ambos falharam o alvo com a baliza à disposição). Mas a oportunidade mais flagrante foi esbanjada por Bas Dost, que no tempo de compensação, falhou a conversão de um penálti, permitindo a defesa ao guarda-redes do Viktoria Plzen.

Foi só no prolongamento que o Sporting resolveu a eliminatória, quando Battaglia desviou de cabeça um canto.

