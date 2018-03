Foi em 2006 que Roger Federer iniciou a época com uma série de 15 vitórias. Doze anos depois, o suíço repete a proeza: ao derrotar Jérémy Chardy nos oitavos-de-final do BNP Paribas Open, Federer continua sem perder nos 15 encontros realizados este ano, 13 dos quais sem ceder um set. Se passar duas rondas, o tenista de 36 anos assina o seu melhor início de temporada de sempre.

“Estas coisas não se planeiam. Às vezes é preciso um pouco de sorte para que as coisas continuem a acontecer e, este ano, tem sido mesmo bom. Vamos ver até quando dura; este pode ter sido o último dia”, afirmou o número um do ranking, após eliminar Chardy (100.º), por 7-5, 6-4. Foi uma exibição imaculada de Federer que terminou o encontro de uma hora e 22 minutos sem ceder qualquer ponto no primeiro serviço e apenas cinco no segundo.

Na 12.ª presença nos quartos de Indian Wells em 17 participações, o suíço vai reencontrar Hyeon Chung (26.º), que defrontou no Open da Austrália, mas apenas durante 62 minutos, até o sul-coreano de 21 anos abandonar com bolhas nos pés, quando perdia por 1-6, 2-5.

Depois da Australia, Chung passou 10 dias a descansar e recuperar com a ajuda de um fisioterapeuta experiente, Alessio Ceccarelli. Em Indian Wells, o jovem que apresenta semelhanças na movimentação com Novak Djokovic, já venceu (duplo 6-4) Tomas Berdych (15.º). Mas, na quarta ronda, precisou de 10 match-points para ultrapassar Pablo Cuevas (34.º) – apesar dos parciais desnivelados, 6-1, 6-3 – e estrear-se nos quartos-de-final de um Masters 1000.

Nos outros “quartos”, vão encontrar-se Juan Martin del Potro (8.º) e Philipo Kohlschreiber (37.º); Kevin Anderson (9.º) e Borna Coric (49.º); e Milos Raonic (38.º) e Sam Querrey (21.º).

No torneio feminino, as eliminações de Karolina Pliskova (5.ª) e Angelique Kerber (10.ª) reforçaram o favoritismo de Simona Halep. A líder do ranking defronta nas meias-finais a japonesa de 20 anos, Naomi Osaka (44.ª), que afastou Pliskova, por 6-2, 6-3.

