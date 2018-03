O Arsenal garantiu esta quinta-feira o apuramento para os quartos-de-final da Liga Europa, confirmando em Londres, com nova vitória, por 3-1, o favoritismo que reunia depois do resultado imposto ao AC Milan, em Itália.

PUB

Mas o escândalo veio de Lyon. No palco da final (a 16 de Maio), o Olympic de Anthony Lopes recebeu o CSKA Moscovo confiante na vantagem de um golo conquistada na Rússia. Golovin (39') igualou a eliminatória, ameaçando os franceses. Cornet repôs a igualdade (58'), mas os russos voltaram a marcar por Musa (60'), resolvendo a eliminatória de forma fria, com Wernbloom (65') a deixar os franceses em estado de choque, apesar do golo de Díaz (71') ter reacendido a esperança num empate que não aconteceu, roubando o sonho de erguer o troféu em casa.

Com André Silva e Anthony Lopes, também a dupla lusa Manuel Fernandes e Éder, do Lokomotiv de Moscovo, ficou pelo caminho. Os russos foram arrasados (1-5) em casa pelo Atlético de Madrid.

PUB

Melhor sorte tiveram os internacionais Rolando (Marselha) e Nani (Lazio), que garantiram a qualificação frente a Athletic Bilbau (1-2) e Dínamo Kiev (0-2), respectivamente.

O Marselha do defesa-central Rolando - que Fernando Santos voltou a convocar para a selecção nacional após quatro anos de ausência - confirmou em Bilbau, com vitória (1-2) sobre o Athletic, a passagem que tinha reservado no Vélodrome. Payet (38' g.p.) e Ocampos (52') resolveram a questão, com Williams (74') a reduzir para os bascos.

A Lazio, com Nani na condição de suplente, rectificou os erros da primeira mão e impôs-se ao Dínamo de Kiev por 2-0, com 4-2 nos dois jogos. Leiva (23') e de Vrij (83') garantiram a vitória dos italianos.

Mas as atenções centravam-se em Londres, no Emirates, onde os italianos do AC Milan procuravam inverter o resultado da primeira mão, depois de uma derrota (0-2) altamente comprometedora em Milão, aproveitando a lesão de Koscielny, internacional francês dos "gunners", nos minutos iniciais, para pressionar a defesa inglesa.

Os "rossoneri" chegaram mesmo ao golo, por Çalhanoglu (35'), num remate fulminante do internacional turco. Vantagem prontamente desfeita pelo Arsenal, na sequência de um penálti convertido por Danny Welbeck (39'). Um golo ferido de ilegalidade, já que não existiu falta de Rodriguez sobre Welbeck. O AC Milan reclamaria instantes depois mão de Calum Chambers na área do Arsenal, lance que escapou ao árbitro sueco Jonas Eriksson. Na segunda metade, Xhaka (71') com a colaboração do guarda-redes Donnarumma, desfez as dúvidas, e Welbeck fechou as contas (86').

Igualmente em busca da redenção, o Borussia Dortmund foi a Salzburgo tentar inverter o 2-1 desfavorável, mas o jogo não saiu do nulo.

Também os alemães do Leipzig continuam em prova, consequência do empate (1-1) em S. Petersburgo, ante o Zenit.

Num sorteio puro, sem "cabeças-de-série" nem as habituais restrições para evitar confrontos entre clubes do mesmo país, os oito emblemas - entre os quais o Sporting - apurados conhecerão ao final da manhã desta sexta-feira (12 horas), em Nyon (sede da UEFA), os respectivos adversários nos quartos-de-final, cuja primeira mão está agendada para 5 de Abril.

Resultados da segunda mão dos oitavos-de-final da Liga Europa (a negro os clubes apurados para os quartos-de-final)

Lokomotiv Moscovo-Atlético de Madrid, 1-5 (resultado agregado, 1-8)

Viktoria Plzen-Sporting, 2-1 (2-3)

Athletic Bilbau-Marselha, 1-2 (2-5)

Zenit-Leipzig, 1-1 (2-3)

Dínamo Kiev-Lazio, 0-2 (2-4)

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Arsenal-Milan, 3-1 (5-1)

Salzburgo-B. Dortmund, 0-0 (2-1)

Lyon-CSKA Moscovo 2-3 (3-3)

PUB