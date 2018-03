A série televisiva baseada na tetralogia A Amiga Genial, de Elena Ferrante (editada em Portugal pela Relógio D'Água), já tem protagonistas e está a ser filmada. Os rostos das jovens Lila e Lenù, que até agora viviam nos viciantes livros da autora italiana, já foram conhecidos e pertencem às actrizes Elisa Del Genio e Ludovica Nasti, que as interpretam como meninas, e a Margherita Mazzucco e Gaia Girace, que serão as adolescentes napolitanas que apaixonaram milhões de leitores em todo o mundo.

A HBO, que com a televisão estatal italiana RAI produz a série, divulgou as fotografias das jovens actrizes em personagem na quarta-feira. E revelou também que a produção está já em curso em Caserta, em Itália.

My Brilliant Friend, ou L’Amica Geniale, é o título da série que terá oito episódios e está a ser realizada por Saverio Costanzo (A Solidão dos Números Primos, Corações Inquietos). A escolha do elenco, em particular das suas protagonistas, as amigas que crescem num bairro pobre de Nápoles e as suas intensas relações de amizade, cobiça, ciúme e paixão, durou oito meses e, de acordo com um comunicado da HBO, envolveram perto de nove mil crianças e 500 adultos de toda a região da Campania, tendo prestado provas actores e não-profissionais, bem como “estudantes recrutados das escolas locais”.

Foi assim que se chegou a Elisa Del Genio e Ludovica Nasti, que se estreiam na aguardada série, encetando a versão televisiva da história de Elena Greco, a narradora tímida, e Raffaella Cerullo, a sua amiga bonita e voluntariosa a quem chama Lila e, por vezes, Lina. Mais experientes mas ainda assim jovens actrizes são Margherita Mazzucco, que será Lenù, e Gaia Girace, que será Lila. Segundo a HBO, a série contará com mais de 150 actores e cinco mil figurantes no total. Os cenários são extensos, construídos ao longo de cem dias, recriando sobretudo o bairro das duas amigas, as suas casas, as lojinhas do bairro ou a igreja.

Elena Ferrante, a autora que tem tentado manter o anonimato sob o seu pseudónimo literário, colabora na escrita do argumento, que é também assinado por Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo. Há dois anos, quando foi anunciada a adaptação da série em livro, fixara-se já que esta será falada em italiano e que a sua produção está a cargo dos profissionais que levaram Gomorra, de Roberto Saviano, ao ecrã e que produziram Juventude, de Paolo Sorrentino.

