A rainha Isabel II aprovou formalmente, nesta quinta-feira, o casamento do príncipe Harry com Meghan Markle, pode ler-se no Daily Mail.

"Meus senhores, declaro o meu consentimento relativamente ao contrato de matrimónio entre o meu mais querido neto, o príncipe Henry Charles Albert David de Gales e Rachel Meghan Markle, cujo consentimento eu aprovo e ganha significado através do selo real e ficar registado nos Livros do Conselho Privado”, pode ler-se em comunicado.

PUB

PUB

A tradição sublinha que as seis primeiras pessoas da linha de sucessão ao trono precisam do consentimento da rainha para se casarem. Harry encontra-se, actualmente, em quinto lugar. Em sexto, está a princesa Charlotte, filha do duque e duquesa de Cambridge.

Desde o século XVIII e segundo o Royal Marriages Act 1772, todos os descendentes de George II tiveram de ter o consentimento do rei ou da rainha antes de se casarem, caso contrário, o casamento era considerado inválido.

PUB