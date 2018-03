Não é ainda um novo disco, mas pode vir a ser. Adriana Calcanhotto vai estrear em Portugal, em Abril, o espectáculo A Mulher do Pau-Brasil, inspirado num célebre manifesto do movimento modernista brasileiro dos anos 1920 e na influência que este exerceu no tropicalismo, meio século depois. A isto, junta Adriana as suas experiências e investigações na Universidade de Coimbra, da qual se tornou embaixadora e onde lecciona agora, de Março a Maio, o curso Como Escrever Canções. Os concertos começam em Lisboa (CCB, dia 10 de Abril), seguindo-se Ponta Delgada (Teatro Micaelense, dia 21) e Porto (Coliseu, dia 24). A antecipá-los, Adriana Calcanhotto esteve, no passado dia 1 de Março na redacção do PÚBLICO, a cantar alguns dos novos temas e a falar das novidades do seu trabalho, em conversa com o jornalista Nuno Pacheco.