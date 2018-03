Uma professora foi condenada esta segunda-feira a 17 anos de cadeia por ter morto o namorado, num caso de contornos misteriosos que ocorreu na véspera do Natal de 2016.

O casal tinha-se conhecido cinco anos antes no Porto, num mestrado de realização para cinema e televisão. A chegar aos 30 anos, a vítima, Hugo Oliveira, praticamente nunca tinha trabalhado. Morava em Famalicão com os pais, que o sustentavam.

Terá sido no mestrado que o casal ouviu falar pela primeira vez da utilização de gelo seco para criar efeitos especiais, um produto à base de dióxido de carbono solidificado que depois de molhado liberta um fumo intoxicante, que pode ser letal se for usado em grande quantidade.

A residir em Vila Nova de Gaia, a professora alugou uma casa no Parque das Nações, em Lisboa, para passarem os fins-de-semana. Dizia que era para distrair o namorado das ideias suicidas que tinha. Hugo Oliveira tornara-se entretanto uma pessoa instável, de trato difícil, e falava de forma recorrente num pacto conjunto de suicídio. E nem as viagens que fizeram a Madrid, Veneza, Paris, Roma, Barcelona e outras cidades europeias, sempre pagas pela namorada, lhe terão tirado essa ideia da cabeça.

A professora deixou a escola e passou a dar explicações em casa. Depois, já nem isso. Passaram a viver um para o outro, como contou em tribunal aos juízes: “Éramos siameses num casulo”. Não tinha ocupações de tempos livres, porque ele era demasiado ciumento, explicou. Pelo meio inventaram uma gravidez e um casamento para agradar aos pais de Hugo.

O que se passou naquela madrugada da véspera de Natal, só ela o sabe ao certo. Tinham rumado uma vez mais a Lisboa, e encomendaram grande quantidade de gelo seco a um fabricante. Como o aquecimento do apartamento não estava ligado, foram comprar uma braseira. A professora diz que chegou a alinhar no pacto de suicídio, mas que depois desistiu. Que ele a convenceu mesmo assim a ajudá-lo. Gastaram 200 euros numa última refeição no Hotel Ritz – comeram veado – e rumaram a casa.

Hugo apareceu morto na cama, queimado, depois de ter tomado comprimidos para dormir. Morreu intoxicado, quando o quarto do casal ardeu. Na divisão estavam também os 35 quilos de gelo seco, que a acusação do Ministério Público assegura nada mais terem sido do que uma manobra de diversão da assassina para esconder o seu crime. Motivo? Apercebendo-se de que a encenação criada à volta do casamento, da gravidez e de outras mentiras não poderia manter-se muito mais tempo, e começando a ficar desesperada nesta relação claustrofóbica, decidiu acabar com o problema de forma definitiva, aproveitando o facto de o namorado se querer suicidar, deduzem os juízes.

Na noite do incêndio, não pediu ajuda a ninguém quando as chamas deflagraram, já de madrugada. Com ar desorientado, passou pelos vizinhos que tinham saído de casa, assustados com o fogo, e apanhou um táxi do Parque das Nações até Vila Nova de Gaia. Quando a Polícia Judiciária a chamou, dias depois, apresentou-se às autoridades. Assegurou que o seu único crime foi ajudar o namorado a morrer, como ele queria. Porém, os peritos da Judiciária que estiveram no local dizem que alguém pegou fogo ao colchão onde Hugo dormia, e que as dimensões que o fogo atingiu não eram compatíveis apenas com a braseira que o casal comprou.

Só muito mais tarde as perícias ao computador da suspeita acabariam por revelar pesquisas na Internet comprometedoras: “Como matar alguém com gelo seco”, “como matar uma pessoa sem deixar pistas”, ”quanto tempo é necessário estar alguém exposto ao dióxido de carbono para morrer”. Foi sobretudo nestas provas que se basearam os juízes para a condenar a 16 anos de cadeia por homicídio qualificado e mais um por fogo posto.

Porém, a questão das buscas no Google nunca foi levantada em tribunal – nem pelo Ministério Público, nem pelos juízes que a sentenciaram. Nem antes, na fase de debate instrutório do processo, uma espécie de pré-julgamento facultativo. Razão pela qual nunca teve oportunidade de se defender nesta matéria. O seu advogado, Índias Cordeiro, vai recorrer da sentença, que obriga ainda a arguida a pagar perto de 59 mil euros aos pais da vítima.

Entretanto, a docente continua presa preventivamente na cadeia de Tires. Chorou durante breves segundos quando ouviu a sentença. Depois recompôs-se e saiu da sala de audiências, escoltada pelos guardas prisionais.

