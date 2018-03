O pediatra, cientista e perito norte-americano em desenvolvimento infantil T. Berry Brazelton morreu nesta terça-feira, aos 99 anos, anunciou o Centro Internacional com o seu nome, que em Portugal é representado pelo pediatra Gomes Pedro.

PUB

"É com profunda tristeza que compartilhamos a notícia de que nosso estimado colega e amado amigo e mentor, T. Berry Brazelton, morreu nesta manhã, 13 de março de 2018. O mundo perdeu um verdadeiro herói para bebés, crianças e famílias", refere o site do Centro Brazelton.

Berry Brazelton, autor da obra O Grande Livro da Criança, traduzida em Portugal, era professor emérito de pediatria na Harvard Medical School e foi um dos clínicos e defensores mais influentes em pediatria e em desenvolvimento infantil da era moderna.

PUB

Brazelton foi criador do conceito touchpoints, que consiste numa abordagem teórica e prática de um modelo de desenvolvimento perspectivado em momentos-chave focado no bebé e criança e centrado na família. Este conceito, enquanto modelo filosófico que explica o desenvolvimento humano, modificou o modo de intervenção dos profissionais envolvidos com a criança, enquanto educadores que aprendem a privilegiar, assumidamente, a relação bebé-família, segundo o site da Fundação Brazelton/Gomes Pedro.

No fundo, defendem que "para alcançarem melhores resultados, as crianças precisam de ter pais convictos das suas competências e capacidades".

PUB