A directora-geral da Saúde, Graça Freitas, confirmou ao PÚBLICO a existência de sete casos confirmados de sarampo. Destes, dois já tinha sido noticiados na terça-feira e os restantes cinco foram confirmados esta quarta. Há ainda três casos suspeitos que deram negativo. Cerca de 12 casos estão ainda em investigação.

Os casos confirmados esta quarta-feira fazem todos parte do grupo de profissionais do Hospital de Santo António, no Porto, que estava em investigação, confirmou Graça Freitas, explicando que “são sobretudo enfermeiros, mas também médicos e assistentes operacionais.”

Graça Freitas admitiu estarmos “aparentemente perante um surto”. A investigação epidemiológica está a decorrer, para apurar qual terá sito o ponto de contágio. Suspeita-se que o ponto de contágio terá sido um doente estrangeiro que foi tratado numa outra unidade hospitalar.

“Há profissionais do hospital de Santo António que prestam cuidados noutras unidades e que terão prestado cuidados na unidade onde o doente infectado com sarampo foi tratado”, explicou a directora-geral da Saúde, acrescentando que todas as medidas de controlo e de prevenção, como a vacinação das pessoas próximas aos doentes, estão a ser tomadas.

Graça Freitas apela ainda a quem suspeite que possa estar doente –exantema (rubor) cutâneo, febre, mialgias e cansaço – para não se dirigir directamente às urgências por causa do elevado risco de contágio. “Devem ligar para o SNS 24 (808 24 24 24), falar com o médico assistente ou com o enfermeiro de família” que darão as indicações do que fazer e onde dirigir.

“Esta é uma doença muito contagiosa. Esta situação está a acontecer na região norte, uma região com alta taxa de cobertura – acima dos 98%. É das maiores em qualquer país do mundo, o que mostra que basta existirem alguns não vacinados para termos o surgimento de casos. Faço um apelo grande à vacinação. É a melhor forma de evitar surtos e de os controlar”, disse a responsável, lembrando a existência de vários surtos de sarampo a decorrer na Europa.

Os doentes até agora confirmados são jovens adultos e fazem parte da faixa etária que tem sido alvo de maiores recomendações de vacinação por parte da Direcção-Geral da Saúde (30 – 45 anos). “São aqueles que não tiveram contacto com a doença ou que não têm elevadas taxas de cobertura. Estamos sempre a fazer campanhas de apelo à vacinação e nos últimos meses tivemos mais 40 mil vacinados, sobretudo destas faixas etárias, por repescagem”, adiantou Graça-Freitas.

Dois surtos no ano passado

No ano passado, a epidemia de sarampo – que teve dois surtos com origens diferentes, um em Lisboa e outro no Algarve - começou em Fevereiro de 2017 e só foi dada como controlada em Junho. Morreu uma jovem de 17 anos e 56 pessoas foram infectadas.

A jovem, infectada no Hospital de Cascais, não estava vacinada. Terá morrido na sequência de uma pneumonia bilateral, depois de ter sido transferida para o Hospital Dona Estefânia. Um inquérito aos casos de sarampo na unidade de Cascais acabou por concluir que o hospital foi eficaz a controlar a infecção.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, em 2017, foram registadas 35 mortes em 50 países da região europeia. A Roménia é o país que apresenta maior número de casos registados, seguem-lhe a Itália e a Grécia.

