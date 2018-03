Carlos Daniel deverá ser o novo director de informação da RTP, substituindo o actual director ainda em funções, Paulo Dentinho. A notícia foi avançada esta quarta-feira pelo Jornal de Notícias. O mesmo jornal adianta ainda que o novo director deverá assumir funções já no próximo mês.

Contactada pelo PÚBLICO, a RTP não desmente e esclarece que “como é do conhecimento geral, a actual administração da RTP está cessante e a nomeação da nova equipa do conselho de administração aguarda a indicação da Secretaria de Estado do Tesouro para o pelouro Financeiro para a entrada em funções”. Em resposta enviada por email, o gabinete de comunicação da RTP ressalva, no entanto, que Paulo Dentinho ainda se mantém em funções, não adiantando mais pormenores sobre as eventuais mudanças na liderança da direcção de informação do canal.

Carlos Daniel, de 48 anos, foi subdirector de Informação da RTP entre 2001 e 2006. Actualmente o jornalista é o rosto do Jornal da Tarde da RTP1 e apresentador do programa Fronteiras XXI da RTP3. A sua nomeação integra um processo de mudança nos cargos de direcção do canal e será então uma das mais recentes escolhas da administração liderada por Gonçalo Reis.

O afastamento de Paulo Dentinho, de um cargo que ocupava desde 2015, acontece após a saída de Daniel Deusdado da direcção de programas do canal e da saída de Nuno Artur Silva da administração.

A decisão do Conselho Geral Independente surge semanas depois de a Comissão de Trabalhadores da RTP denunciar um “claro conflito de interesses” entre o lugar de administrador que Nuno Artur Silva ocupava e a sua ligação às Produções Fictícias, produtora de que é proprietário.

O PÚBLICO contactou Paulo Dentinho e Carlos Daniel, mas nenhum dos dois se mostrou disponível para prestar quaisquer declarações.

