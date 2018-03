O protesto a nível nacional contra a violência relacionada com armas de fogo nos Estados Unidos já está em marcha. Milhares de alunos, professores e funcionários de várias escolas, liceus e universidades norte-americanas abandonaram as salas de aula esta quarta-feira e durante 17 minutos protestaram contra a falta de compromisso das instituições políticas em legislar a favor da limitação da compra, venda e utilização de armas no país.

O número de minutos das manifestações é simbólico e está relacionado com os 17 mortos resultantes do tiroteio de há um mês ocorrido na Marjory Stoneman Douglas High School, em Parkland, no estado norte-americano da Flórida.

As greves estavam agendadas para as 10 horas da manhã (14h em Portugal Continental, de acordo com o fuso horário de Washington), pelo que se espera uma adesão ainda maior, tendo em conta os diferentes fusos existentes nos EUA. Os organizadores dos protestos lançaram o apelo a “estudantes, professores, administradores escolares e pais” de todo o país.

A Viacom também aderiu às manifestações. A empresa detentora dos canais MTV, Nickelodeon, BET e Comedy Central, anunciou que estes irão suspender a sua programação durante 17 minutos, várias vezes ao longo desta quarta-feira.

Segundo o New York Times, as manifestações não se limitam apenas às instalações das escolas. Em Washington, por exemplo, há registo de grandes ajuntamentos junto à Casa Branca e ao Capitólio.

A organização aponta o dedo à presidência e ao Congresso, a quem acusa de “inacção”, pede “mais do que tweets, reflexões e orações em resposta à praga de violência com armas” e exige uma “reforma legislativa federal” que responda à crise para a saúde pública existente. “Não estamos seguros na escola e não estamos seguros nas nossas cidades e vilas. O Congresso tem de tomar acções significativas para nos proteger”, escreve no seu website.

A resposta da administração Trump a mais um tiroteio mortífero em solo americano assenta, para já, na defesa do aumento da idade para compra de armas semiautomáticas – de 18 para 21 anos – e da possibilidade de munir os próprios professores e funcionários escolares com armas de fogo.

