A primeira-ministra britânica, Theresa May, agendou uma declaração no Parlamento para esta quarta-feira sobre o envenenamento do ex-espião russo Sergei Skripal, e da sua filha, na cidade de Salisbury. May deverá anunciar represálias contra Moscovo.

A governante tinha estabelecido um prazo até à meia-noite desta terça-feira para que o Kremlin explicasse como o raro e poderoso gás de nervos utilizado para tentar matar Skripal e a filha, chegou a território britânico. Este é um tipo de gás de nervos que faz parte da série Novichok, produzida na antiga União Soviética durante as décadas de 1970 e 1980.

Antes de ir ao Parlamento, May vai reunir o seu Conselho de Segurança Nacional para ultimar pormenores sobre a resposta à tentativa de homicídio do antigo espião, que foi condenado em 2006 a 13 anos de prisão na Rússia por transmitir informações aos serviços secretos britânicos.

Na manhã desta quarta-feira, o Reino Unido anunciou também que pediu uma reunião de urgência do Conselho de Segurança das Nações Unidas para informar os respectivos membros, entre os quais a Rússia, sobre a investigação ao caso.

Sem nenhuma explicação dada por Moscovo – que negou qualquer responsabilidade – a primeira-ministra britânica deverá anunciar uma série de represálias, que podem ir das sanções financeiras ao cancelamento da licença da televisão russa RT, à expulsão de diplomatas russos no Reino Unido e ao boicote ao Mundial de futebol deste ano ou até mesmo ataques informáticos direccionados.

O Kremlin já garantiu que responderá a qualquer tipo de represálias de Londres. A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, lembrou inclusivamente ao Reino Unido o potencial nuclear da Rússia e recordou um último discurso de Vladimir Putin, onde o Presidente russo anunciou novas poderosas armas.

