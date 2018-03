A queda de uma estrutura publicitária da empresa Santogal no armazém da Leroy Merlin de Sintra nesta quarta-feira obrigou a evacuar e encerrar o edifício. O acidente ocorreu pelas 12h39, confirmou ao PÚBLICO fonte do Comando Distrital de Lisboa.

Diz ainda a mesma fonte que não há registo de feridos, mas as autoridades decidiram evacuar o espaço por precaução, onde estavam cerca de 300 pessoas.

A estrutura da empresa vizinha da Leroy Merlin caiu devido ao forte vento que se fez sentir na região, consequência da depressão Gisele. De acordo com a agência Lusa, a queda afectou apenas uma parte da loja de materiais de construção.

No local estiveram elementos da Protecção Civil de Sintra, dos Bombeiros Voluntários de São Pedro e da GNR.

O espaço ficará encerrado durante o resto do dia. As imagens dos danos podem ser vistas no jornal regional Sintra Notícias.

