A Porto Editora confirmou, esta quarta-feira, que "o abatimento" de parte do telhado da empresa, na zona industrial da Maia, causou ferimentos ligeiros em três funcionários, que foram assistidos no local.

O acidente aconteceu esta manhã, quando os ventos e a chuva da tempestade Gisele se faziam sentir com particular intensidade. Segundo o director de comunicação da Porto Editora, Paulo Gonçalves, o telhado, que caiu para o interior do edifício, na zona da gráfica, foi amparado por uma máquina de grandes dimensões, o que terá impedido que houvesse mais feridos e com maior gravidade.

Fonte da editora explicou ainda que os restantes funcionários da unidade da Maia foram enviados para casa, enquanto se verificam as condições de segurança do edifício. Não havia ainda indicação quando é que a laboração poderá ser retomada.

Segundo declarações do Comando Distrital de Operação de Socorros (CDOS) do Porto à Lusa, durante a manhã desta quarta-feira, devido ao mau tempo, registaram-se "várias dezenas" de ocorrências como inundações, quedas de árvores e quedas de chapas das fachadas de habitações, designadamente na Avenida da Boavista.

Na área da Polícia Marítima, desde Caminha até à Figueira da Foz "não há nenhum relato de ocorrências graves", disse à Lusa Rodrigues Campos, comandante do Porto do Douro e responsável em receber informações dos vários portos marítimos no Norte e parte do Centro.

Texto editado por Ana Fernandes

