Nove pessoas ficaram feridas, esta quarta-feira, uma delas com gravidade, na sequência do despiste de uma carrinha do centro de dia de Baleizão (Beja), ocorrido hoje de manhã no IP8, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja adiantou que os feridos, oito ligeiros e um grave, foram transportados para as urgências do hospital da cidade.O despiste da carrinha de nove lugares que transportava idosos ocorreu no Itinerário Principal (IP) 8, na área da freguesia de Baleizão, concelho de Beja, tendo o alerta sido dado às 09h26, referiu a fonte.

As operações de socorro mobilizaram 14 veículos e 28 operacionais, incluindo a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Beja e a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Moura.

