O físico britânico nasceu precisamente 300 anos depois da morte de Galileu e morreu na madrugada desta quarta-feira, 139 anos depois do nascimento de Albert Einstein. Passou grande parte dos seus 76 anos confinado a uma cadeira de rodas eléctrica, depois de saber, aos 21 anos, que sofria de esclerose lateral amiotrófica. Mas isso não o impediu de continuar a sua vida pessoal e profissional, “livre na sua mente”: Hawking, considerado um dos mais conhecidos e prestigiados cientistas da actualidade, casou-se por duas vezes, teve três filhos e deixou um legado científico crucial para tentar deslindar os segredos dos buracos negros e do Universo. E, entre muitas outras ideias, era assim que resumia o seu “simples” propósito: “É um entendimento completo do Universo, a razão pela qual existe e pela qual existe sequer”. C.C.S.