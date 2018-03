Os anos 90 foram uma década marcada pelo activismo estudantil ousado — todos se lembram dos estudantes que mostraram o rabo a membros do governo —, de camisas de flanela, de Dr Martens nos pés e de punk rock nos ouvidos. Gonçalo Amorim e Rui Pina Coelho, do Teatro Experimental do Porto, viveram tudo isto, os melhores anos das suas vidas. E foi desta experiência que nasceu o espectáculo Maioria Absoluta, desfecho da Trilogia da Juventude, em cena no Teatro Campo Alegre, no Porto, até dia 24.