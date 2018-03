Mesmo com uma vitória por 2-0 para gerir, Jorge Jesus encara o jogo da segunda mão dos oitavos-de-final da Liga Europa com o Viktoria Plzen como se fosse o primeiro, como se estivesse tudo 0-0 e com vontade de marcar golos. "Vamos tentar arranjar condições para marcar golos. Não vamos para o jogo a defender os dois golos, vamos começar como se começasse agora o primeiro jogo e ainda estivesse 0-0", garantiu o técnico "leonino" na conferência de imprensa de antecipação do jogo.

Jesus acredita que este segundo jogo frente aos checos vai ser mais difícil do que o jogo em Alvalade, que os "leões" triunfaram por 2-0, com dois golos de Fredy Montero: "Vamos ter mais dificuldades do que em Lisboa. Pareceu que foi fácil, mas foi com qualidade. O Plzen tem dez internacionais checos, tem dois pontas-de-lança da selecção que são agressivos no jogo aéreo e o campo não estar em condições não é problema para esse estilo de jogo directo. Temos de nos adaptar. Vai ser um jogo agressivo, com contacto e temos de ter um núcleo central forte."

Uma das armas para contrariar o jogo directo e físico da formação checa é o regresso de André Pinto, que irá assumir um dos lugares no centro da defesa devido à indisponibilidade por castigo de Coates. "Vai jogar. Não há outro. É um jogador com 1,94m e joga bem por cima", garantiu Jesus, que não sabe ainda se terá Piccini, que também tem ficado de fora nos últimos tempos por lesão: "Se der boas indicações no treino, de certeza que vai entrar na convocatória. Ele também tem boas características para o jogo aéreo."

Nesta fase da época, o Sporting é o único sobrevivente português nas competições europeias e Jesus é o único treinador português em acção depois das eliminações do Manchester United de José Mourinho e do Shakthar Donetsk de Paulo Fonseca na Liga dos Campeões. Jesus reafirmou a ideia de ser conhecido no futebol europeu por ter chegado longe na Liga Europa (duas finais com o Benfica), frisando que os "quartos" desta competição já estão ao nível da Champions.

"Quando se chega aos quartos-de-final e às meias-finais, já é nível de Champions. E se eu sou conhecido no mundo, não é pelos títulos que ganhei em Portugal, mas por ter chegado às meias-finais e a duas finais. Ganhar é sempre importante. Em Portugal precisamos de pontos para o ranking e o Sporting precisa de ser um clube conhecido na Europa. Só o consegue chegando o mais longe possível", finalizou.

