Vemos abrirem-se as portas do Vaticano, e uma voz off anuncia: “Pela primeira vez na História, o Papa abre as suas portas para abordar as perguntas e os problemas com que nos defrontamos, como um líder cuja fé inspira o mundo”.

PUB

Começa assim o trailer do documentário que Wim Wenders está a realizar sobre o Papa Francisco, e que foi desvendado esta terça-feira, no dia em que se assinalou o 5.º aniversário da escolha de Jorge Bergoglio, ex-cardeal de Buenos Aires, como o 266.º Papa da História.

Que a Santa Sé e a situação da instituição Igreja nos nossos dias, nomeadamente a sua implicação em escândalos de pedofilia, era algo que de há muito interessava o conhecido realizador alemão de As Asas do Desejo, já se sabia – de tal modo que, em 2010, houve mesmo notícia do seu projecto de abordar essa temática. Não se imaginava era que esse projecto iria acabar por ganhar contornos bem diferentes.

PUB

Com o título O Papa Francisco, um Homem de Palavra, Wim Wenders optou por fazer, “mais do que um documentário biográfico, uma viagem pessoal com o Papa Francisco”, como se pode ler na sinopse do filme, cuja estreia está anunciada para o próximo mês de Maio.

No trailer de O Papa Francisco, um Homem de Palavra, em perto de dois minutos o espectador é de facto levado a acompanhar, em imagens documentais, as sucessivas viagens que Francisco I realizou pelos vários continentes nestes cinco anos de pontificado. Vemo-lo na ONU e no Congresso americano, e a viajar numa espécie de “Mini do Mister Bean” na terra das limusinas – e ouvimo-lo dizer que “não se pode servir a dois senhores: ou servimos a Deus, ou servimos o dinheiro” –; vemo-lo na Zona Zero de Manhattan e no Centro Mundial Comemorativo do Holocausto, em Jerusalém; em acampamentos de refugiados e de imigrantes no Mediterrâneo; em visitas à Palestina, a África, à Ásia e à América do Sul.

“Mesmo nos meus sonhos mais ousados, jamais imaginei que iria realizar um filme sobre o Papa Francisco”, disse Wim Wenders, citado pelo site Vatican News, que apresenta Um Homem de Palavra como um documentário que põe o espectador face a face com Francisco, criando assim a possibilidade do diálogo com quem nunca se exime a contactar as pessoas directamente, sejam agricultores ou operários, imigrantes ou refugiados, crianças ou idosos, presos ou habitantes de favelas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Pela câmara do realizador de O Amigo Americano passa também a opinião e a atenção que Francisco dedica aos grandes temas do mundo actual: a guerra e a morte, o meio ambiente e a justiça social, os ricos e os pobres, a família e a pedofilia.

Ainda segundo o Vatican News, a ideia da produção deste filme – uma grande co-produção internacional, que inclui o próprio Vaticano – partiu do prefeito da Secretaria de Comunicação da Santa Sé, Monsenhor Dario Edoardo Viganò. O site institucional da Santa Sé não faz referência à data de estreia do documentário, mas o IMDb aponta o dia 18 de Maio como data de estreia nos Estados Unidos.

PUB