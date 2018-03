É uma das séries mais caras da actualidade e que tem o protagonismo feminino no título: The Crown, a megaprodução Netflix sobre o longo reinado de Isabel II em Inglaterra, pagou até agora mais ao príncipe Filipe, ou seja ao actor Matt Smith, do que à própria rainha e sua protagonista, Claire Foy. Os produtores da série revelaram agora esta disparidade salarial e também o seu fim. A notícia surge numa altura em que o efeito do Óscar de Frances McDormand se começa a fazer-se sentir nas produtoras americanas.

O momento MeToo originou o movimento Time’s Up e as questões da paridade salarial entre homens e mulheres em Hollywood eram, aliás, uma das queixas públicas de actrizes como Patricia Arquette, Meryl Streep ou Cate Blanchett nos anos anteriores ao escândalo Weinstein. É um momento em que a produtora executiva de The Crown, Suzanne Mackie, admitiu terça-feira numa conferência do mercado televisivo em Israel que nas primeiras duas temporadas da série, Matt Smith, o co-protagonista de Foy, foi mais bem pago do que a actriz que se tornou uma estrela graças à série do Netflix.

“Doravante, ninguém ganha mais do que a rainha”, garantiu Mackie, directora da produtora Left Bank, que colabora na feitura da série britânica que o Netflix estreou em 2016 e que vai para a terceira temporada — será também aquela em que Foy passará a coroa à actriz Olivia Colman. O futuro Filipe ainda não é ainda conhecido.

As declarações de Suzanne Mackie foram proferidas na INTV Conference, em Jerusalém, e têm particular impacto sabendo-se que a série, uma das mais prestigiadas do Netflix, realizada por Stephen Daldry e escrita por Peter Morgan, deu precisamente a Foy o principal reconhecimento — foi nomeada para um Emmy, um Globo de Ouro e para o prémio do Sindicato dos Actores nos EUA. E também porque apesar de ter sido a notoriedade prévia de Matt Smith que justificava o seu salário mais elevado (vinha do fenómeno Dr. Who), a série contará com um orçamento por temporada de 100 milhões de libras (112 milhões de euros). Segundo a imprensa britânica, Foy terá recebido 31.500 euros por episódio nas duas temporadas que protagonizou, embora não seja conhecido o valor do ordenado de Matt Smith.

O tema da paridade salarial é apenas uma das alíneas da renegociação das condições de trabalho no tempo pós-Weinstein, um escândalo de assédio e violência sexual laboral que teve réplicas em todo o mundo. No discurso com que aceitou o Óscar de Melhor Actriz há pouco mais de uma semana, Frances McDormand terminou a sua mensagem com “duas palavras: inclusion rider”. Que primeiro intrigaram e depois influenciaram a indústria. O termo diz respeito ao peso decisivo que uma estrela, seja ela um actor ou um realizador ou produtor, por exemplo, pode ter na inclusão de cláusulas contratuais que garantam a diversidade num dado projecto. Ou, no fundo, à necessidade de tornar a diversidade numa questão formal e contratual ao invés de casual ou filosófica.

Nos últimos dias, as produtoras de Matt Damon e Ben Affleck (Pearl Street), mas também de Paul Feig (Feigco Entertainment) e de Michael B. Jordan (Outlier Society) anunciaram que vão adoptar esse modelo de trabalho para aumentar a diversidade nos filmes e séries que produzam.

A expressão teve de ser explicada na madrugada do domingo de Óscares porque remonta a uma ideia propalada em 2014 por Stacy Smith, apresentada como “uma cláusula de equidade” num texto de opinião na revista especializada The Hollywood Reporter. Smith é directora da Annenberg’s Media, Diversity & Social Change Initiative da Universidade da Califórnia Sul, de onde provêm vários estudos sobre a falta de igualdade à frente e atrás das câmaras em Hollywood.

