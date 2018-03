Na lista dos cinco multimilionários mais ricos do mundo já não há um único europeu. De acordo com o ranking Bloomberg, na semana passada, o magnata francês Bernard Arnault, detentor do grupo de luxo LVMH, desceu dois lugares e caiu para sétima posição, o que significa que os cinco maiores são agora quatro norte-americanos e um mexicano.

Na primeira posição está Jeff Bezos, o fundador da Amazon, com uma riqueza estimada em cerca de 131 mil milhões de dólares (106 mil milhões de euros). Segue-se Bill Gates, o co-fundador da Microsoft, com 93 mil milhões de dólares (76 mil milhões de euros). Warren Buffett é o terceiro com 91,4 mil milhões (74,3 mil milhões de euros), seguido por Mark Zuckerberg, do Facebook, com uma fortuna orçada em 75,5 mil milhões de dólares (61,3 mil milhões de euros).

O mexicano Carlos Slim, detentor de diversos negócios, das telecomunicações aos transportes e imobiliário, passando pela energia, media e finanças, é o quinto com uma fortuna de 67 mil milhões de dólares (54,4 mil milhões de euros).

O primeiro europeu, na sexta posição do ranking, é o espanhol Armancio Ortega, co-fundar da Inditex, que é a empresa-mãe de marcas como a Zara e a Massimo Dutti. O seu património é de Ele agora tem um patrimônio líquido de cerca de 65,9 mil milhões de dólares (53,2 mil milhões de euros). Segue-se o francês Bernard Arnault com 65,8 mil milhões de dólares (53,1 mil milhões de euros).

