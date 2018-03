Entristecida a manhã desta quarta-feira com a notícia da morte de Stephen Hawking, as reacções de luto e de homenagem à sua vida não tardaram. “A sua morte deixa um vácuo intelectual. Mas não está vazio. Pense-se nisso como uma espécie de energia em vácuo que permeia o tecido do espaço e do tempo”, escreveu o físico Neil deGrasse Tyson no Twitter, partilhando uma fotografia com Stephen Hawking.

A NASA partilhou um vídeo do físico, considerando-o um “embaixador da ciência”. “As suas teorias abriram um universo de possibilidades que nós e o mundo estamos a explorar. Que continues a voar como o Super Homem em microgravidade, como disseste aos astronautas da Estação Espacial Internacional em 2014”.

“Desde Albert Einstein que nenhum outro cientista cativou a imaginação pública e encantou dezenas de milhões de pessoas por todo o mundo”, disse ao New York Times o professor de Física Michio Kaku.

“Perdemos uma mente gigante e uma essência maravilhosa”, disse o cientista britânico que criou a Web, Tim Berners-Lee.

A Universidade de Cambridge também presto homenagem ao físico, citando uma das suas célebres frases em jeito de mantra: “Olhem para as estrelas e não para os vossos pés.”

Também Macaulay Culkin‏, actor de Sozinho em Casa, partilhou uma mensagem em que dizia que Hawking era não só um génio como a sua personagem preferida de Os Simpsons. “Vamos ter saudades tuas, amigo”, escreveu no Twitter.

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, partilhou também as suas condolências, referindo que o físico britânico tem sido uma inspiração para pessoas de todo o mundo. “O trabalho pioneiro do professor Hawking fez do mundo um lugar melhor”.

