É intervalo e os corredores do Liceu Camões, em Lisboa, estão vazios. Dentro das salas os professores que não fizeram greve dão as aulas normalmente. Na verdade não foram muitos os que seguiram o apelo dos sindicatos dos professores para faltarem esta terça-feira e se juntarem ao protesto contra as negociações falhadas com o Governo por causa do congelamento das carreiras e da contagem do tempo de serviço para efeitos de progressão. Dos 70 docentes que deveriam ter estado a leccionar no Camões esta manhã, apenas dez aderiram à greve, disse o director João Jaime ao PÚBLICO.

Segundo os líderes da Federação Nacional da Educação (FNE), João Dias da Silva, e da Federação Nacional de Professores (Fenprof), Mário Nogueira, que se reuniram na segunda-feira com o Ministério da Educação, o executivo deu por concluídas as negociações e manteve a intenção de só contabilizar pouco mais de dois anos do serviço prestado durante o período do congelamento das carreiras - uma luta que dura há meses.

De manhã, o professor de português de Yamini Jetha, estudante no curso profissional de informática, foi dos poucos que faltou. Aliás, desde que aqui estuda que Yamini só se lembra de um único professor ter feito greve - e agora. “No meu curso os professores têm que repor as aulas, é raro fazerem greve”, diz.

Com 18 anos, diz que compreende “o lado dos ‘stores’, as carreiras estão congeladas, acho que têm direito ao descongelamento”.

Esta não é a primeira greve. Alguns professores - que não quiseram ser identificados - não se tinham sequer apercebido da convocação. “Mas hoje há greve?”, pergunta ao PÚBLICO uma professora.

Foto Nuno Ferreira Santos

"Só ontem houve reunião e se decidiu avançar"

O director explica assim a fraca adesão: “Acho que tem a ver com a forma como foi marcada, só ontem houve reunião e se decidiu avançar”, comenta. “Esta é a semana em que os professores têm dificuldade em faltar porque é a semana das avaliações, com testes, discussão de trabalhos. É uma semana fulcral. Foi uma má semana para a greve”, refere. Porém, concorda com os motivos porque à “carreira dos professores, sobretudo dos mais novos, não podem ser subtraídos quase dez anos”.

Em causa neste protesto está o facto de os sindicatos de professores quererem que seja contabilizado todo o tempo de serviço prestado durante o período de congelamento de carreiras, ou seja, mais de nove anos. Houve um primeiro período de congelamento entre 2005 e 2007 e um segundo entre 2011 e 2017.

“Para um professor que tenha 20 anos de carreira, só dez é que contam para progressão. Impede de chegarem ao topo da carreira”, explica, justificando a sua concordância. Depois não houve uma “reforma” antes de se chegar a este ponto. “Teria sido interessante reduzir os escalões” de dez para cinco, defende.

Já Lino Reis Neves, professor de Geometria Descritiva, faz sempre greve. Hoje não será excepção, garante à porta do liceu, onde irá ficar durante a tarde. “As causas justificam. Sobretudo por causa da progressão nas carreiras: o tempo de serviço que foi obliterado é prejudicial”. A caminho da sala de aula, a professora de Português Lídia Teixeira diz que só na manhã desta terça-feira soube que havia greve. Decidiu não fazer: “Tenho matéria para dar, estou completamente apertada. É o fim do período, há testes e trabalhos”, explica. “Foi um mau timing para a greve”, reconhece.

