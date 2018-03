Manuel Ramos Soares

Idade - 54 anos

Percurso profissional - Colocado no Tribunal da Relação do Porto, já exerceu funções em Ponte de Sor, Sesimbra, Santiago do Cacém, nas varas cíveis de Lisboa, em Setúbal e em Almada. Foi vogal do Conselho Superior da Magistratura entre 2001 e 2004 e secretário-geral da Associação Sindical de Juízes Portugueses entre 2006 e 2012

Hobbies: toca harmónica na banda de juízes Audiência Prévia e faz ciclismo

Apoios: Um dos seus mandatários é o juiz Armando Leandro, conhecido por ter estado 12 anos à frente da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco

Programa eleitoral

- Integração dos presidentes do Supremo Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Administrativo no Conselho de Estado

- Abrir um canal nas redes sociais e no Youtube para emissão de conteúdos audiovisuais produzidos pela Associação Sindical de Juízes Portugueses

- Participar à União Europeia, ao Conselho da Europa e às organizações internacionais de juízes as violações das obrigações assumidas pelo Estado português nos tratados internacionais em matéria de independência judicial

- Criar um Provedor do Juiz, para receber queixas e sugestões relacionadas com a actuação dos órgãos de gestão da classe

- Negociar a autonomia dos juízes em relação ao estatuto do funcionalismo público

Adelina Barradas de Oliveira

Idade 59 anos

Percurso profissional – Colocada no Tribunal da Relação de Lisboa, já percorreu todo o país em trabalho, à excepção das ilhas, tendo trabalhado em áreas muito diferentes: família, crime, justiça cível e tribunais de competência genérica. Colocou Carlos Cruz em liberdade condicional e trabalhou no processo Monte Branco. Fez parte do conselho geral da associação sindical dos juízes em 2006.

Hobbies Gosta de escrever poesia, mas também textos de opinião, e de passear na praia.

Apoios: Agostinho Torres, o nome do seu vice-presidente, diz pouco à maioria das pessoas. Mas foi ele quem escreveu num acórdão a propósito de José Sócrates: "Quem cabritos vende e cabras não tem, de algum lado lhe vêm".

Programa eleitoral

- Alargamento dos prazos processuais atribuídos aos juízes, adaptando-os à realidade

- Lutar pela reposição da idade de jubilação aos 60 anos, numa altura em que passou para os 65

- O poder judicial deve ter o seu próprio canal de comunicação, antecipando-se a notícias tendenciosas ou encomendadas

- Contrariar a imagem dos juízes como uma classe de pequenos decisores déspotas, desenraizados socialmente e ferozes defensores de privilégios corporativos

- Eleição dos juízes que presidem às comarcas judiciais, em vez de nomeação

Patrícia Costa

Idade 46 anos

Percurso profissional Antes de ficar à frente da comarca judicial de Leiria, Patrícia Costa pertenceu ao Conselho Superior da Magistratura. Sempre exerceu na região de Leiria, mas neste momento está em exclusividade no Centro de Estudos Judiciários. Chegou a trabalhar no caso Passerelle.

Hobbies Ler, ver televisão, ouvir música e ir ao cinema

Programa eleitoral

- Estudo da possibilidade de transpor os regimes das profissões reconhecidas como de desgaste rápido para a judicatura

- Redução do volume de serviço a partir dos 60 anos

- Melhoria das condições materiais de trabalho (gabinetes, equipamento informático e apoio logístico das secções dos tribunais)

- Dar particular atenção aos juízes que não estão em condições de usar as tecnologias de informação, que não podem ser um entrave aos poderes do juiz

- Avaliação dos magistrados não deve ser baseada apenas em critérios quantitativos

