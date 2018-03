A Procuradoria-Geral da República (PGR) recolheu elementos sobre o caso de Feliciano Barreiras Duarte, secretário-geral de Rui Rio, que assumia, nas suas notas curriculares, uma ligação não confirmada à Universidade da Califórnia, em Berkeley, e encaminhou os elementos recolhidos para o Departamento de Investigação e Acção Penal.

"Na sequência de notícias vindas a público, a Procuradoria-Geral da República procedeu à recolha de elementos. Esses elementos foram encaminhados para o DIAP de Lisboa com vista a inquérito", lê-se numa nota enviada pela PGR ao PÚBLICO.

Ouvido pela SIC, Feliciano Barreiras Duarte deu pela primeira vez a entender que esta questão tem contornos políticos. "Posso dizer que soube com alguma antecedência que logo a seguir ao congresso alguma coisa poderia acontecer", disse o também deputado, argumentando que não está a vitimizar-se. Barreiras Duarte referiu-se ainda a "pessoas que não são propriamente da oposição" e que estarão a fomentar as notícias sobre o seu currículo. "Têm-me avisado que são pessoas do PSD e algumas até já tiveram responsabilidades".

A Universidade Autónoma de Lisboa, por seu turno, ainda não disse se vai abrir uma investigação interna ao caso da tese de mestrado de Feliciano Barreiras Duarte, que fez várias referências curriculares (incluindo na tese) ao facto de ser de visiting scholar na Universidade da Califórnia, em Berkeley, quando, afinal, não era.

Ao que o PÚBLICO apurou junto de um responsável da Universidade Autónoma de Lisboa, “a tese de Feliciano Barreiras Duarte foi entregue, aprovada pelo gabinete de plágios, defendida e avaliada positivamente” em 2014, pelo que, mesmo que o Conselho Científico venha a reunir sobre o assunto, “não deverá retirar o grau de mestre” ao social-democrata.

Diogo Leite de Campos, orientador da tese, e Constança Urbano de Sousa, presidente do júri que avaliou o trabalho, desvalorizaram, ao Observador, a influência das referências à universidade americana na avaliação de Barreiras Duarte. “É irrelevante para o caso”, defendeu Leite Campos. “Embora seja de evitar este tipo de imprecisões, foi o objecto da prova que foi avaliada, não o percurso ou currículo”, acrescentou Urbano de Sousa.

Mas a questão levanta dúvidas. Um dos elementos do júri que avaliou a defesa da tese de Feliciano Barreiras Duarte disse ao PÚBLICO que não se recorda de nenhum caso idêntico. "Neste caso estamos perante um relatório profissional que tem equivalência ao mestrado. A primeira parte do relatório é a apresentação do currículo, em regra acompanhado de documetos comprovativos das qualificações académicas e profissionais", alerta António Carlos dos Santos.

Este ex-governante do PS assumiu só ter conhecido Feliciano Barreiras Duarte "no acto das provas públicas", e acrescentou que não se lembra de havia algum documento comprovativo da ligação do secretário-geral do PSD a Berkeley. "Em qualquer caso, se havia seria falso. Se não havia, existia a menção no CV de uma ligação que ele hoje reconhece não corresponder à realidade. Independentemente de essa menção ter ou não sido importante para a atribuição da classificação (no meu caso, não foi), objectivamente ela não era exacta. Facto que, quanto a mim, poderia justificar a abertura de um inquérito por parte da UAL, universidade que, aliás, tem sido bastante rigorosa com a questão dos plágios", disse ainda.

Feliciano Barreiras Duarte lamenta as consequências negativas que este caso já tiveram, para si, em termos de imagem pública e diz que nunca beneficiou por fazer referências a Berkeley no seu currículo. “Há pessoas habituadas a andar nas bocas do mundo, eu não. É pela política? Vale tudo? Pôr em causa a vida de uma pessoa?”, questionou-se o ex-chefe de gabinete de Pedro Passos Coelho.

A história foi primeiro publicada no semanário Sol, no dia 10, que noticiava que Feliciano Barreiras Duarte nunca teve o estatuto de visiting scholar na Universidade da Califórnia, em Berkeley, ao contrário do que constava no seu currículo.

O secretário-geral do PSD explicou, então, que apesar de nunca ter estado presencialmente naquele estabelecimento de ensino, considerou-se “inscrito” na universidade a convite de Manuel Pinto de Abreu, o seu antigo colega de governo que acompanhou o doutoramento e que assumiu ter desenvolvido “um trabalho preparatório” para que Barreiras Duarte fosse visiting scholar na Universidade da Califórnia.

A história adensou-se quando Feliciano Barreiras Duarte mostrou uma carta ao Sol, assinada pela sua orientadora dos estudos de investigação nos EUA, Deolinda Adão (que negou tê-la escrito), e na qual se lia que o social-democrata se encontrava “inscrito nesta Universidade [da Califórnia] com o estatuto de visiting scholar, no âmbito do seu Doutoramento em Ciência Política com a tese Políticas Públicas e Direito da Imigração”.

Mais tarde, em declarações ao Observador, Deolinda Adão acabou por clarificar a existência da missiva que, inicialmente, considerou falsa. “O documento apresentado pelo Dr. Feliciano Duarte com a minha assinatura, exarado a 30 de Janeiro de 2009, certifica apenas e somente a sua inscrição”. “Mais vale tarde do que nunca. No mínimo vem repor alguma verdade”, reagiu o ex-governante.

