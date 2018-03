Ana Julia Quezada, madrasta do menino de oito anos que estava desaparecido desde o final de Fevereiro e foi mais tarde encontrado sem vida na mala do seu carro, confessou o homicídio nesta terça-feira, adianta a imprensa espanhola. Quezada era já a principal suspeita do caso, e a única que tinha sido detida na sequência da investigação.

A sua advogada garante que Quezada respondeu a todas as perguntas que lhe foram feitas pela Guarda Civil espanhola. Quando o corpo da criança foi encontrado pela polícia no carro que conduzia, no domingo, a madrasta começou por negar qualquer envolvimento na sua morte. Agora, admitiu que matou Gabriel Cruz, filho único do seu companheiro, segundo disseram fontes da investigação aos jornais espanhóis, como o El Mundo e o El País.

Os resultados iniciais da autópsia davam conta que o menino tinha morrido de asfixia por estrangulamento, mas sabe-se agora que morreu sufocado e que apresentava também um golpe na cabeça, anterior à sua morte, refere o La Vanguardia. A polícia científica acredita que Gabriel foi assassinado no dia do seu desaparecimento (27 de Fevereiro).

