Uma explosão atingiu a comitiva onde seguia o primeiro-ministro palestiniano, Rami Hamdallah, que realizava uma rara visita à Faixa de Gaza. O governante saiu ileso do incidente, mas há registo de vários feridos.

O presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, já condenou o ataque “cobarde” e atribuiu responsabilidades aos militantes do Hamas, a facção que governa a Faixa de Gaza desde 2007 (e que recentemente entregou parte do seu controlo à Fatah, facção de Abbas e Hamdallah, no âmbito de um acordo de reconciliação nacional), por não ter dado segurança suficiente.

De acordo com o que relata a Associated Press, assim que os veículos que formavam a comitiva entraram em Gaza ocorreu a explosão que danificou três deles. Um dos carros tinha sangue numa das portas.

Apesar disso, Hamdallah saiu ileso e foi inaugurar uma fábrica na zona norte da Faixa de Gaza tal como o previsto inicialmente.

“A explosão não nos vai impedir de completar a reconciliação nacional e não nos vai impedir de ir a Gaza”, disse Hamdallah num discurso, citado pela BBC, já depois de ter deixado o local.

O Hamas também considerou que o ataque foi uma tentativa de “prejudicar os esforços para conseguir unidade e reconciliação”.

