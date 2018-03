A cadeia de restaurantes Nando’s, conhecida pela venda do típico prato português de frango com piri-piri, está a processar um restaurante independente de Reading, no Reino Unido, chamado Fernando’s, acusando-o de violar os direitos de propriedade intelectual, ao copiar o nome e logótipo da marca registada.

O director do pequeno restaurante em Reading, Asam Aziz, diz estar a ser alvo de bullying devido ao facto da cadeia de fast-food se estar a sentir ameaçada pelo seu sucesso, de acordo com a BBC. O fundador do Fernando's acrescentou que a verdadeira inspiração por trás do nome do restaurante adveio do reality-show televisivo "Take Me Out", sendo que a designação corresponde a uma ilha fictícia para onde os casais vencedores do programa são enviados. Quanto à apropriação da imagem do galo de Barcelos, Asam Aziz afirma que, juntamente com dois amigos, tiveram a ideia de abrir um restaurante de frango com piri-piri, inspirado na cultura portuguesa, pelo que fazia sentido escolher uma variação do galo tradicional do país como símbolo da marca.

PUB

PUB

O restaurante Fernando’s abriu em Setembro de 2017 e, de acordo com o dirigente, tem recebido bastantes críticas positivas. No site TripAdvisor.com, o restaurante está avaliado pelos clientes como "Excelente", com uma pontuação de 5 numa escala de 0 a 5 e vários comentários positivos em relação à comida e serviço prestado. Num dos comentários, um cliente compara o pequeno restaurante com a cadeia de fast-food, chegando a afirmar que arrisca "a dizer que é melhor do que o Nando's".

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Asam Aziz disse à BBC que tinha pensado "em começar uma coisa nova, uma marca própria, mas agora isto criou uma enorme tempestade", confirmando ter recebido uma carta dos advogados da cadeia de fast-food.

Um porta-voz da Nando’s afirmou ainda à BBC que pretendem que o restaurante Fernando's proceda a um rebranding, ou seja, a uma alteração da sua designação e identidade visual, pois acreditam que o restaurante "está a tentar beneficiar" de aspectos identitários da marca, de forma a confundir os clientes, o que, de acordo com o mesmo, justifica a acção legal.

A Nando’s foi fundada na África do Sul, em 1987, pelo emigrante português Fernando Duarte. A cadeia teve um enorme sucesso a nível internacional, detendo actualmente lojas em cerca de 30 países. No entanto, o seu sucesso é mais evidente no Reino Unido.

PUB