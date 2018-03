O Goût de France, evento que se propõe ser uma celebração mundial da gastronomia francesa, está de volta para a quarta edição. Dia 21 de Março serão mais de 3000 restaurantes em 150 países que se inspiram nos produtos e na filosofia da cozinha francesa para elaborar os seus menus – em Portugal são 34 os restaurantes que aderiram, no continente e ilhas.

A iniciativa foi lançada pelo Ministério francês da Europa e dos Negócios Estrangeiros e pelo chef Alain Ducasse, recuperando um pouco o espírito que presidiu àquilo que ficou conhecido como os Jantares de Epicuro, criados em 1912 por outro grande chef francês, Auguste Escoffier. A ideia é que, precisamente no mesmo dia, em cidades espalhadas um pouco por todo o mundo, seja servido um mesmo menu.

No caso da actual iniciativa, não se trata do mesmo menu, mas de um menu desenvolvido pelos responsáveis de cada restaurante a partir dos princípios da refeição francesa, com a sua estrutura, produtos de época e de proximidade, a preocupação com o equilíbrio e o espírito de uma partilha à mesa. É também, claro, uma forma de promover França como destino turístico ligado à gastronomia – este ano há uma região em destaque, a Nova Aquitânia, com os respectivos produtos regionais.

Este ano, o evento realiza-se dois meses depois da morte de mais uma referência da cozinha francesa, o chef Paul Bocuse. Por isso, o Goût de France decidiu homenageá-lo propondo aos participantes que incluam nos seus menus um prato de Paul Bocuse ou inspirado por ele. O material promocional da iniciativa inclui uma frase de Bocuse que poderá ajudar (ou, quem sabe, intimidar): “Clássica ou moderna, só existe uma cozinha… a boa.”

O Goût de France tem vindo a crescer: no ano passado foram 2000 os chefs participantes e 250 mil pessoas terão provado os pratos criados na ocasião.

Em Portugal, os 34 restaurantes que participam nesta 4.ª edição são os seguintes:

Anfiteatro (Ponta Delgada, Açores)

Armazém do Sal, Il Gallo d’Oro, Uva Restaurante & Wine Bar e Quinta da Casa Branca (Funchal, Madeira)

Le Rendez-Vous (Vilamoura)

Atlântico (Porches)

Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra

Bistroquets5 (Aveiro)

Restaurante Oxalá (Ovar)

L’And Vineyards (Montemor-o-Novo)

Lado B Café, Tapa Bento São Bento, Escola de Hotelaria e Turismo do Porto (Porto)

Cheddar Grill & Foundue (Matosinhos)

Restaurante Vintage (Lamego)

Ipsylon (Cascais)

Akla, Aura Lounge Café, Bastardo, Bistro Edelweiss, Boi-Cavalo, Casa dos Pecados, Cozinha Popular da Mouraria, El Bulo, Flor-de-Lis, Guarda-Mor, Lisboète, Jncquoi, Paralelo45, River Lounge, Salsa Rosa Bistro, Tasca do Francês, Transept, Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa (Lisboa)

