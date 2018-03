O anúncio foi feito esta terça-feira em Valência pelo presidente executivo e maior accionista da empresa, Juan Roig, durante a apresentação de resultados anuais. Os locais das novas cinco lojas são Porto, Braga, Paredes, Barcelos e uma segunda em Gaia.

O responsável máximo do grupo não adiantou, contudo, nem datas, nem valores do investimento previsto. As quatro lojas que já estavam previstas são na Maia, Gaia, Gondomar e Matosinhos.

A Mercadona, empresa familiar não cotada aumentou as vendas em 6% em 2017 para 22,01 mil milhões de euros.

