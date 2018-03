Altice apresentou as novidades com recurso ao robô Sophia, que ganhou destaque no Web Summit.

“Sem pressas”, mas também “sem vergonha do passado”, a PT vai dar lugar à Altice Portugal, mas não vai sair completamente de cena. Até porque, ao contrário do anunciado em Maio passado pelo grupo de Patrick Drahi, as “marcas históricas” da antiga Portugal Telecom permanecerão activas.

O presidente da empresa, Alexandre Fonseca, juntou esta terça-feira os colaboradores na Altice Arena para explicar que houve uma mudança de planos e que as marcas Meo e PT Empresas não vão mesmo desaparecer, permanecendo activas, tal como a Moche, Uzo e Sapo.

“No momento em que clarificamos quem somos, somos a Altice Portugal, não abandonamos as marcas que os portugueses conhecem”, afirmou o gestor mais tarde, num encontro com a imprensa. É que se a marca institucional é a Altice, a empresa não quer deixar de tirar partido de activos importantes como as “marcas líderes no consumo” e “líderes em notoriedade”.

Esta “clarificação” da identidade do grupo Altice Portugal vai materializar-se num “rebranding suave e gradual”, “sem pressas e pressões”, mas que se tornará visível já a partir desta terça-feira: “A partir de hoje começamos a ver a marca Altice Portugal presente nalguns dos ícones do nosso país, desde logo a sede”, nas Picoas, em Lisboa. Mas também nos emissores do Monte da Virgem e de Monsanto, exemplificou.

A gestão da Altice Portugal somou a este momento de “materialização local da marca global” Altice o anúncio de uma nova box de TV desenvolvida com recurso à engenharia da Altice Labs. Trata-se de uma box portátil wifi (sem fios), que permite aos clientes que a quiserem contratar (o aluguer são 7,5 euros, que comparam com os 5 euros mensais da box convencional) acederem aos conteúdos premium seja qual for a divisão da casa, explicou o administrador da Altice com o pelouro de consumo, João Epifânio.

O novo equipamento (que segundo a empresa garante mais velocidade e melhor imagem, mesmo para quem não tem uma televisão 4K) estará disponível para os clientes com os "tarifários mais sofisticados", a partir dos 200 mbps, e como opção para os clientes dos restantes pacotes que queiram fazer o upgrade.

O gestor também adiantou que os clientes da Meo passarão a ter “em breve” um novo interface do serviço que garantirá uma melhor experiência de utilização. A este novo interface, que segundo a Altice vem "humanizar o consumo de televisão", a empresa chamou Sofia. Para assinalar o momento, a Altice trouxe ao evento o robô Sophia, desenvolvido pela Hanson Robotics, que já tinha sido apresentado na Web Summit, em Novembro.

O auto-intitulado "robô mulher mais bonito do mundo" co-protagoniza com Cristiano Ronaldo (embaixador das marcas Altice) a nova campanha publicitária da Meo, que tem o mote "Meo Humaniza-te".





