O Shanghai SIPG, treinado pelo português Vítor Pereira, qualificou-se esta terça-feira para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões asiática, ao vencer em casa dos sul-coreanos do Ulsan Hyundai, por 1-0.

O brasileiro Elkeson marcou (50’) o único golo da partida da quarta jornada do Grupo F, após uma assistência do compatriota Hulk, ex-FC Porto.

Com dois encontros por disputar, o conjunto chinês tem 10 pontos, mais cinco do que o Ulsan Hyundai e do que o Melbourne Victory, equipas que se defrontam na próxima jornada, enquanto o Kawasaki Frontale tem apenas um ponto.

