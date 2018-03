O seleccionador português de sub-19, Hélio Sousa, divulgou esta terça-feira a lista de 22 convocados para disputar a Ronda de Elite de acesso ao Europeu da categoria, entre 21 e 27 de Março. Portugal entra em campo para disputar a qualificação para o Euro2018, na Finlândia, com o primeiro jogo, frente ao Kosovo, marcado para o Estádio do Bessa (dia 21 de Março, 17h).

A “equipa das quinas” volta a entrar em campo no dia 24, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, para defrontar a Eslováquia (17h). A formação lusa encerra a Ronda de Elite frente à Irlanda (27 de Março, 17h), no Estádio Cidade de Barcelos.

Em 2017, Portugal, campeão em 1961, 1994 e 1999, foi finalista vencido do Europeu, disputado na Geórgia, perdendo por 2-1 frente à Inglaterra.

Lista de 22 convocados

Guarda-redes Diogo Costa e Ricardo Silva (FC Porto), Dylan Silva (Belenenses), Luís Maximiano (Sporting).

Defesas Diogo Leite e Diogo Queirós (FC Porto), Francisco Moura (Sp. Braga), Romain Correia (V. Guimarães), Rúben Vinagre (Wolverhampton), João Oliveira e Thierry Correia (Sporting).

Médios Afonso Brito (Sp. Braga), Domingos Quina (West Ham), Florentino Luís, Gedson Fernandes e Nuno Santos (Benfica) e Miguel Luís (Sporting).

Avançados Francisco Trincão (Sp. Braga), João Filipe, José Gomes e Mesaque Dju (Benfica) e Pedro Correia (Deportivo Corunha).

