O Rio Ave emitiu esta terça-feira um comunicado em que anuncia a adesão ao campeonato sub-23, já em 2018-19, elencando quatro objectivos que levaram a abraçar a prova a organizar pela Federação Portuguesa de Futebol.

A SDUQ do emblema vila-condense identifica-se com os princípios que presidem a este novo modelo competitivo, sublinhando pontos como a visão estratégica de conjunto; a maior proximidade entre todos no desenvolvimento dos atletas formados localmente; a plataforma altamente motivadora para jogadores com potencial elevado; e a interacção permanente com a equipa principal.

O Rio Ave segue assim os exemplos de Sporting, Sp. Braga e Marítimo, que manifestaram a intenção de participar nesta competição.

