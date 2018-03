Em mais um episódio do podcast Jogo Limpo, o comentador de arbitragem do PÚBLICO, Jorge Faustino, analisa os jogos dos três primeiros classificados da I Liga.

Foi uma jornada que trouxe interesse renovado ao topo da classificação da Liga portuguesa, com a primeira derrota do FC Porto no campeonato a permitir a aproximação dos rivais. No que diz respeito à arbitragem, e apesar das condições complicadas em alguns campos, houve bons desempenhos, considera Jorge Faustino.

Já quanto ao tema do tempo útil de jogo, transversal ao campeonato português e que regressou à actualidade depois do Paços de Ferreira-FC Porto, o analista do PÚBLICO apresenta-nos as propostas que estão a ser discutidas pelo grupo de trabalho formado pela FIFA e pelo International Board para discutir o assunto. Há ideias revolucionárias e outras nem tanto, que podiam ser aplicadas de imediato.

