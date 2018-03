O trailer do spin-off da saga Harry Potter Monstros Fantásticos: Os crimes de Grindelwald foi revelado esta terça-feira e as primeiras imagens prometem mergulhar mais na história da história original, com cenas gravadas em Hogwarts e a presença de personagens já conhecidas dos fãs.

O trailer de dois minutos começa em Hogwarts, a famosa escola de feiticeiros do universo de Harry Potter. O filme — o segundo de cinco episódios — é a mais recente adaptação cinematográfica da saga desenvolvida pela escritora J.K. Rowling e é a sequela de Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los, protagonizada por Newt Scamander, um feiticeiro zoologista britânico. Monstros Fantásticos: Os crimes de Grindelwald marca o regresso da personagem interpretada pelo premiado Eddie Redmayne.

O novo filme, que deverá estrear em Novembro, recupera também personagens do primeiro filme e da saga dos filmes de Harry Pottter, como é o caso de Albus Dumbledore — o director da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts —, que é apresentado na sua versão mais jovem, representado por Jude Law.

O elenco é ainda composto pelo regresso de Katherine Waterston (como Porpentina "Tina" Goldstein), Dan Fogler (como como Jacob Kowalski), Alison Sudol (como Queenie Goldstein), Ezra Miller (como Credence Barebone) e Johnny Depp (como como Gellert Grindelwald).

A acção de Monstros Fantásticos: Os crimes de Grindelwald divide-se entre Nova Iorque e Paris, meses após Newt Scamander ajudar a revelar e capturar o criminoso Gellert Grindelwald. Com a história a desenrolar-se no final dos anos 20, a ascensão do criminoso e vilão da história acontece em paralelo com o nascimento da Alemanha Nazi, com várias referências às forças e movimentos extremistas que marcaram a época.

A realização está novamente a cargo de David Yates, que dirigiu os últimos quatro filmes de Harry Potter (Harry Potter e a Ordem da Fénix, Harry Potter e o Príncipe Misterioso, Harry Potter e os Talismãs da Morte, parte I e II) e o primeiro Monstros Fantásticos.

A presença de Johnny Depp no papel de Grindelwald foi alvo de várias críticas, inclusive de fãs da saga. Em causa estão as acusações de violência doméstica feitas pela ex-mulher de Depp, Amber Heard. Apesar disso, Depp manteve-se no elenco e no final do último, J.K. Rowling defendeu publicamente a sua escolha e afirmou acreditar que tomou “a decisão certa”.

