Depois de uma cuidada investigação interna que durou três meses, a Metropolitan Opera, em Nova Iorque, concluiu que há “provas credíveis” de que James Levine, seu director musical durante 40 anos, abusou sexualmente de jovens músicos.

Levine, um dos maestros mais acalmados do mundo, fora já suspenso no início de Dezembro do ano passado, quando vieram a público uma série de acusações que sobre ele pendiam. Nessa altura, e embora negasse veementemente ter tido qualquer comportamento impróprio e fosse um dos protagonistas de várias produções anunciadas para a actual temporada, a direcção do prestigiado teatro de ópera nova-iorquino entendeu que a sua presença seria prejudicial ao inquérito em curso, que confiou a uma firma de advogados.

Foi essa firma de advogados que ouviu o staff da instituição e outros intérpretes com quem Levine trabalhou que concluiu agora que o maestro de 74 anos se serviu do seu poder e influência para, ao longo de décadas, abusar de músicos do sexo masculino.

Levine decidira aposentar-se em 2016 por razões de saúde, mas entretanto voltara como director emérito, lembra a britânica BBC.

