O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, chega esta segunda-feira à tarde a Atenas para uma visita de Estado à Grécia, a convite do seu homólogo grego, Prokópis Pavlopoulos, com os refugiados e a Europa na agenda. Nos dias seguintes, tem outras viagens marcadas.

O chefe de Estado, que estará na Grécia até quarta-feira, acompanhado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e por deputados dos cinco maiores partidos com assento Parlamento, tem chegada prevista para as 18h locais (16h em Lisboa).

Hoje, o único ponto do seu programa é uma recepção à comunidade portuguesa, que, segundo os registos oficiais, é composta por aproximadamente 600 pessoas, cerca de 80% das quais residem na região metropolitana de Atenas.

De acordo com dados da Embaixada de Portugal na Grécia, prevalecem na comunidade emigrante portuguesa profissionais da indústria farmacêutica, da hotelaria e representantes de empresas nacionais. Um terço desta comunidade trabalha por conta própria.

Num comunicado divulgado na semana passada, a Presidência da República indicou como objectivos desta visita "reforçar os sólidos laços de amizade e cooperação" entre Portugal e a Grécia e "também transmitir um sinal político de apoio às autoridades gregas na gestão da crise migratória e de refugiados".

Na terça-feira, após depositar uma coroa de flores no monumento ao soldado desconhecido, na Praça Syntagma, Marcelo Rebelo de Sousa terá encontros com o Presidente da República Helénica, Prokopios Pavlopoulos, com o primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, e com o presidente do parlamento helénico, Nikos Voutsis, na terça-feira.

À tarde, será agraciado com o título de doutor 'honoris causa' pela Universidade Nacional de Atenas, seguindo-se um jantar oficial organizado em sua honra pelo Presidente da República Helénica.

Na quarta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa irá visitar um campo de refugiados em Tebas, a uma hora de carro de Atenas, e um centro de apoio social a refugiados na capital da Grécia, onde se encontrará com voluntários portugueses.

Segundo a presidência da República, durante esta visita de Estado estarão em cima da mesa "temas relevantes para ambos os países nos contextos europeu e multilateral".

O último ponto do programa, na quarta-feira, será precisamente um debate aberto sobre "As raízes e o futuro da Europa", com a participação de Marcelo Rebelo de Sousa e Prokopios Pavlopoulos.

Além do ministro dos Negócios Estrangeiros, a comitiva desta visita de Estado inclui os deputados Amadeu Albergaria, do PSD, Sofia Araújo, do PS, Álvaro Castelo Branco, do CDS-PP, Paulo Sá, do PCP, e José Manuel Pureza, do BE, que é vice-presidente da Assembleia da República.

O Presidente da Grécia, Prokópis Pavlopoulos, esteve em Portugal em Janeiro do ano passado, numa visita de Estado de dois dias que começou em Coimbra, onde recebeu um doutoramento 'honoris causa'.

