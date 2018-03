Um helicóptero privado com seis pessoas a bordo caiu neste domingo nas águas do East River, em Nova Iorque, EUA, e provocou a morte dos cinco passageiros. Só o piloto escapou ileso. Dois dos passageiros morreram no local e os outros três ainda foram levados em estado crítico para o hospital, onde acabariam por morrer na sequência dos ferimentos, disse fonte da polícia nova iorquina à Reuters.

Um vídeo partilhado nas redes sociais mostra o momento em que o helicóptero turístico cai ao rio de Manhattan. O aparelho tinha sido alugado por um grupo de fotógrafos para tirar fotografias aéreas da cidade norte-americana, diz a BBC.

Segundo as autoridades, a aeronave caiu por volta das 19h locais (23h em Portugal). A Administração da Aviação Federal (FAA) disse que estava a investigar as razões que levaram à queda do Eurocopter AS350.

“É uma grande tragédia”, afirmou o dirigente do Corpo de Bombeiros de Nova Iorque, Daniel Nigro. “Ainda levou algum tempo até que os mergulhadores conseguissem retirar as pessoas do interior do helicóptero”, acrescentou, fazendo notar a baixa temperatura da água do rio. O responsável disse ainda que, no momento do resgate, o helicóptero estava “virado ao contrário”.

