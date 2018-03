Uma aeronave do Bangladesh com 71 pessoas a bordo (67 passageiros e quatro tripulantes) caiu nesta segunda-feira ao chegar ao aeroporto da capital do Nepal, segundo um responsável do aeroporto, citado pela Reuters.

Dezassete pessoas foram resgatadas, mas não se sabe qual o estado dos restantes, disse o porta-voz do aeroporto internacional de Tribhuvan, em Katmandu, Birendra Prasad Shrestha.

“Estamos a tentar controlar o fogo. Teremos pormenores em breve”, acrescentou, referindo que “todos os esforços estão a ser concentrados em retirar os passageiros”. Algumas fotografias partilhadas nas redes sociais mostram o fumo negro resultante do incêndio.

O voo, procedente da capital do Bangladesh, Daca, era operado pela transportadora aérea US-Bangla. O acidente fez com que o aeroporto fosse encerrado e todos os voos têm sido desviados para outros aeroportos.

Os acidentes aéreos no Nepal, região montanhosa que tem dos picos mais altos do mundo, são relativamente frequentes.

Em 1992, um avião que tentava aterrar no aeroporto nepalês despenhou-se e levou à morte de todos os passageiros e tripulantes, que eram mais de 100.

Em Setembro de 2011, um pequeno avião caiu, provocando a morte a 19 pessoas, entre as quais turistas estrangeiros que tinham como destino o Evereste.

Menos de um ano antes, em Dezembro de 2010, caiu uma outra aeronave: morreram 22 pessoas, algumas estrangeiras, a 140 quilómetros de Katmandu.

Em Maio de 2012, um avião com 21 pessoas a bordo caiu, provocando a morte a 15 pessoas. No mesmo ano, em Setembro, um pequeno avião com destino ao Evereste despenhou-se perto da capital nepalesa, depois de chocar com uma ave, e levou à morte das 19 pessoas a bordo.

