Em comunicado enviado na madrugada deste domingo à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a NOS adianta que as receitas de exploração subiram 3,1%, para 1.562 milhões de euros, em linha com o aumento das receitas de telecomunicações - de 3,1% - para 1.487 milhões de euros.

Já o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) avançou em 2017 4,3% no ano passado para os 580,6 milhões de euros.

No final de 2017, a dívida financeira líquida ascendia a 1.085,5 milhões de euros.

