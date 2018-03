Em meio ano de mandato, o presidente da Anacom, João Cadete de Matos, conseguiu algo de “inédito” e de “inaudito” no sector das telecomunicações: pôr os principais operadores a reagir “de forma coordenada” a uma deliberação da entidade reguladora.

PUB

Essa sintonia de posições entre empresas rivais foi destacada esta segunda-feira pelo presidente da Nos, Miguel Almeida, a propósito da decisão recente da Anacom de impor alterações a alguns tarifários e, segundo o gestor, só pode ser lida à luz do “choque e perplexidade” dos operadores ao saberem da deliberação através da imprensa.

A Anacom anunciou no final de Fevereiro que pretende obrigar a Meo, a Vodafone e a Nos a “alterarem as ofertas que violam as regras da neutralidade da rede e do roaming”, entre eles os tarifários Smart Net e Moche Legend da Meo, Yorn X e Vodafone Plus da Vodafone, e WTF e Indie da Nos, que assentam numa prática comercial conhecida como zero-rating.

PUB

“A Anacom fez uma conferência de imprensa a dizer ao grande público aquilo que não nos tinha dito a nós e depois, sim, recebemos uma deliberação que estamos a analisar”, afirmou Miguel Almeida, dizendo que ainda é cedo para perceber quais podem ser “as consequências” da medida.

“Fomos surpreendidos por esta decisão, comunicada de forma sensacionalista” e “não estávamos habituados a funcionar assim”, afirmou o presidente da Nos, queixando-se que os operadores não foram “envolvidos na discussão” e que “há anos” procuram “sem sucesso” junto da Anacom “uma clarificação em relação aos impactos” do regulamento europeu da neutralidade da rede.

O presidente da Nos considerou ainda “estranho” que “o regulador não trabalhe com os operadores no sentido de melhorar o sector”.

Na decisão divulgada em Fevereiro, a Anacom explicou que o regulamento europeu não proíbe o zero-rating, mas proíbe “explicitamente” as situações em que “após estar esgotado o plafond de tráfego para a generalidade dos conteúdos ou aplicações, é bloqueado, ou sujeito a um atraso, o tráfego para esses conteúdos ou aplicações e não para os que integram o zero-rating”. Neste cenário, o utilizador poderá continuar a usar nas mesmas condições o Youtube, mas tem restrições no acesso a outros conteúdos.

No caso português, “existem algumas práticas de gestão de tráfego que fazem uma diferenciação face ao que se designa tarifários específicos [que privilegiam uma aplicação em detrimento das outras] que violam as regras de neutralidade da rede”, afirmou então Cadete de Matos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A Anacom concluiu também que os vários tarifários só garantem as condições publicitadas quando usados em território nacional, pelo que violam o princípio do roam like at home.

Num comunicado divulgado ainda durante a conferência de imprensa da Anacom, os operadores sustentaram que a decisão prejudica os interesses dos consumidores, porque vem “banir um conjunto de ofertas que os clientes querem e procuram”.

“Estas ofertas correspondem a uma resposta dos operadores às necessidades que os consumidores lhes têm apresentado”, disseram Meo, Nos e Vodafone num comunicado conjunto.



PUB