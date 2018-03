O médio Talisca, emprestado pelo Benfica aos turcos do Besiktas, foi convocado pela primeira vez para a selecção de futebol do Brasil, que vai disputar dois encontros particulares com a Rússia e com a Alemanha.

Outra das surpresas na convocatória do seleccionador Tite, que não pode contar com o lesionado Neymar, é a chamada do médio Willian José, da Real Sociedad.

Tite admitiu que os dois particulares servirão para testar alguns jogadores, tendo em vista o Mundial, e que na convocatória faltam alguns jogadores que pretende chamar para a competição que se disputa na Rússia, entre 14 de Junho e 15 de Julho.

"As oportunidades surgem para cada atleta. Todos os atletas continuam sendo avaliados, e grandes momentos como os de Willian José e Talisca, que trazem componentes diferentes. Willian José faz duas grandes temporadas na Real Sociedad, tem desenvolvimento grande como atleta, com jogo combinado. Talisca tem finalização de média distância, bola aérea, imposição física que pode emprestar virtude contra defesas com linha de cinco ou quatro", explicou Tite.

A selecção brasileira joga com a Rússia a 23 de Março, em Moscovo, e defronta a Alemanha quatro dias depois, em Berlim.

Anderson Talisca, de 24 anos, que renovou recentemente contrato com o Benfica até 2020, chegou ao clube "encarnado" em 2014, e está emprestado ao clube turco desde a época passada.

